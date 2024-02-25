ГД РФ приняла закон о самозапрете на кредиты

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о праве гражданина установить в своей кредитной истории запрет банкам и микрофинансовым организациям на заключение с ним договора потребительского займа. Такое решение продиктовано участившимися случаями, когда россияне под влиянием мошенников берут кредиты, а затем остаются с многомиллионными долгами.

Используя различные легенды, злоумышленники пугают, втираются в доверие к людям, тем самым выманивая внушительные суммы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.