Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 09:45

Безопасность

ГД РФ приняла закон о самозапрете на кредиты

ГД РФ приняла закон о самозапрете на кредиты

Новости часа: время описания лучевых исследований в Москве сократилось в 16 раз

Телефонные мошенники стали использовать нейросети

"Безопасный город": москвичам рассказали об истории пожарной части в Хамовниках

"Безопасный город": росгвардейцы показали, как отрабатывают навыки оказания первой помощи

"Интервью": Роман Охотенко – о правилах безопасности в быту

"Безопасный город": спасатели показали, как действуют в экстренных ситуациях

Разрешенную скорость снизили на пяти участках в Москве

"Безопасный город": москвичам рассказали о работе водолазов-взрывотехников

"Безопасный город": росгвардейцы будут работать на выставке "Россия" до ее завершения

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о праве гражданина установить в своей кредитной истории запрет банкам и микрофинансовым организациям на заключение с ним договора потребительского займа. Такое решение продиктовано участившимися случаями, когда россияне под влиянием мошенников берут кредиты, а затем остаются с многомиллионными долгами.

Используя различные легенды, злоумышленники пугают, втираются в доверие к людям, тем самым выманивая внушительные суммы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьфинансывидеоМаксим ШаманинАлександра БрильЕвгений Беляков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика