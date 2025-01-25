Новости часа: суда на воздушной подушке патрулируют водоемы Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 30 судов на воздушной подушке патрулируют водоемы столицы для предотвращения происшествий. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Московские школьники завоевали четыре награды на международной географической олимпиаде, рассказали в правительстве РФ.

Случаев обнаружения клещей в Москве не зафиксировано, заявили в Роспотребнадзоре.