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Новости

25 января, 00:00

Безопасность

Новости часа: суда на воздушной подушке патрулируют водоемы Москвы

Новости часа: суда на воздушной подушке патрулируют водоемы Москвы

Новости часа: мэр Москвы сообщил о росте востребованности услуг и сервисов портала mos.ru

Сервис по защите от кибермошенников создали для проекта "Позвони сам"

В России рассматривают введение единого реестра авиадебоширов

Новости часа: мэр Москвы высоко оценил работу столичной полиции

Новости часа: мэр Москвы высоко оценил работу столичной полиции

Собянин поблагодарил московскую полицию за самоотверженную работу

Мошенники начали атаковать детей в онлайн-играх

Аналитики выяснили, что школьники все чаще становятся жертвами телефонных мошенников

"Московский патруль": лжеоператоры взламывают аккаунты россиян на "Госуслугах"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 30 судов на воздушной подушке патрулируют водоемы столицы для предотвращения происшествий. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Московские школьники завоевали четыре награды на международной географической олимпиаде, рассказали в правительстве РФ.

Случаев обнаружения клещей в Москве не зафиксировано, заявили в Роспотребнадзоре.

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