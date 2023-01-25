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Безопасность

Фрегат "Адмирал Горшков" отработал применение гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Атлантике

Фрегат "Адмирал Горшков" отработал применение гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Атлантике

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Фрегат "Адмирал Горшков" отработал в Атлантике применение гиперзвуковой ракеты "Циркон". В Минобороны РФ сообщили, что условная цель, которая имитировала корабль противника, располагалась на удалении более 900 километров. Учения по применению гиперзвукового оружия провели в формате компьютерного моделирования.

В ведомстве также отметили, что фрегат пополнит запасы в сирийском Тартусе и в феврале примет участие в совместных учениях с ВМС Китая и Южно-Африканской Республики. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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