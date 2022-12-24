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Безопасность

На Донецком направлении ликвидирована группа украинских наемников

На Донецком направлении ликвидирована группа украинских наемников

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На Донецком направлении во время наступления российские войска ликвидировали сводную группу украинских наемников. Об этом сообщили в Минобороны.

Большие потери ВСУ несут и на других направлениях. Российская армия продолжает уничтожать и украинскую технику. Российские ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления и склад вооружения украинских военных в Запорожской области. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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