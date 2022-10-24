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Безопасность

Российские банки начнут информировать полицию о мошенниках

Российские банки начнут информировать полицию о мошенниках

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МВД будет получать информацию о телефонных мошенниках от Центробанка. Об этом сообщается в новом законе, который опубликовала "Российская газета".

В полицию будут сообщать о случаях или попытках перевода денег без согласия клиента. Закон ускорит ход расследований по этим фактам. В данный момент на запросы в банки уходит много времени. Теперь полиция сможет подключиться к автоматизированной системе.

В ближайшее время между ЦБ и МВД подпишут все необходимые бумаги, а закон вступит в силу через год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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