Российские банки начнут информировать полицию о мошенниках

МВД будет получать информацию о телефонных мошенниках от Центробанка. Об этом сообщается в новом законе, который опубликовала "Российская газета".

В полицию будут сообщать о случаях или попытках перевода денег без согласия клиента. Закон ускорит ход расследований по этим фактам. В данный момент на запросы в банки уходит много времени. Теперь полиция сможет подключиться к автоматизированной системе.

В ближайшее время между ЦБ и МВД подпишут все необходимые бумаги, а закон вступит в силу через год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.