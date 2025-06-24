24 июня, 07:30Безопасность
Москвичей предупредили об опасности интернет-знакомств
Москвичей предупредили об опасности знакомств с девушками-вымогателями из Сети. Свидание с ней может закончиться встречей с агрессивными мужчинами.
Схема с вымогательством не новая – спутница приглашает мужчину в кафе, где всего несколько напитков могут стоить десятки тысяч рублей. Одно из таких заведений появилось на Чистопрудном бульваре.
О том, как распознать обман и не стать жертвой мошенников – в эфире телеканала Москва 24.