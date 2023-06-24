11:00Политика
В Херсонской области усилили меры безопасности
Ситуация на фронте в Херсонской области стабильная. Меры безопасности в регионе усилены, включая силы ПВО, сообщили власти региона.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попросил жителей республики воздержаться от выездов за ее пределы и не поддаваться на провокации. Он призвал осетин из ЧВК "Вагнер" не подчиняться приказам ее основателя Евгения Пригожина.
Водителей призвали выбирать маршруты в обход трассы М-4 "Дон". Об этом сообщили в компании "Автодор".