В Херсонской области усилили меры безопасности

Ситуация на фронте в Херсонской области стабильная. Меры безопасности в регионе усилены, включая силы ПВО, сообщили власти региона.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попросил жителей республики воздержаться от выездов за ее пределы и не поддаваться на провокации. Он призвал осетин из ЧВК "Вагнер" не подчиняться приказам ее основателя Евгения Пригожина.

Водителей призвали выбирать маршруты в обход трассы М-4 "Дон". Об этом сообщили в компании "Автодор".