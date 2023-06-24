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Политика

В Херсонской области усилили меры безопасности

В Херсонской области усилили меры безопасности

Домодедово продолжит работу в штатном режиме

В Москве на неделю перенесли школьные выпускные

Собянин заявил, что передвижение по Москве не ограничено

Собянин заявил, что в Москве введен режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции ввели в Москве, Московской и Воронежской областях

Собянин сообщил об усилении мер безопасности в Москве

Новости часа: ВКС России передали новую партию Су-35С

Новости часа: ВС РФ нанесли удар по местам хранения ракет ВСУ

ВС РФ уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ на запорожском направлении

Ситуация на фронте в Херсонской области стабильная. Меры безопасности в регионе усилены, включая силы ПВО, сообщили власти региона.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попросил жителей республики воздержаться от выездов за ее пределы и не поддаваться на провокации. Он призвал осетин из ЧВК "Вагнер" не подчиняться приказам ее основателя Евгения Пригожина.

Водителей призвали выбирать маршруты в обход трассы М-4 "Дон". Об этом сообщили в компании "Автодор".

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