Военные полицейские продолжили обеспечивать безопасность гуманитарных конвоев

Военные полицейские круглосуточно находятся на боевом дежурстве. Они охраняют въезды на подконтрольные российским войскам территории, проверяют автомобили, чтобы исключить проникновение диверсантов под видом гражданских, а также досматривают грузы.

Кроме того, военные полицейские обеспечивают безопасность гуманитарных конвоев и эвакуацию беженцев. Помогают и местному населению, например найти украденные мародерами вещи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.