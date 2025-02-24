Новости мира: российские военные завершили учения на Бали

Финальный этап учений "Комодо-2025" с участием российских военных завершился на Бали. Он собрал более 20 боевых кораблей различных государств, в том числе ВМФ России. Его представляли корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота, уточнили в Минобороны. Согласно легенде учений, экипажи кораблей занимались поисками гражданского судна, которое терпит бедствие.

Тем временем состояние Папы Римского Франциска остается критическим. 24 февраля появилась информация о том, что у него обнаружили почечную недостаточность. Понтифик болен двусторонней пневмонией. Он находится в сознании, под круглосуточным наблюдением врачей и с постоянной подачей кислорода. Прогнозы на выздоровление медики дают сдержанные. О состоянии Папы Римского стало известно 14 февраля, когда он попал в больницу с затянувшимся бронхитом, который при полном обследовании оказался тяжелой пневмонией.

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