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24 января, 08:00

Безопасность

Сервис по защите от кибермошенников создали для проекта "Позвони сам"

Сервис по защите от кибермошенников создали для проекта "Позвони сам"

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Москвичи рассказали, предоставляют ли они детям доступ к своим банковским картам

Москвичи смогут протестировать новый бесплатный сервис по защите от кибермошенников. Его создали при участии департамента информационных технологий для проекта "Перезвони сам".

Специально разработанный телеграм-бот проверяет текстовые и голосовые сообщения на наличие признаков мошенничества. Он может распознавать несколько типов информации, анализировать текстовые сообщения и аудиофайлы, проверяя их на наличие признаков эмоционального давления, манипуляций и просьб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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