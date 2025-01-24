Сервис по защите от кибермошенников создали для проекта "Позвони сам"

Москвичи смогут протестировать новый бесплатный сервис по защите от кибермошенников. Его создали при участии департамента информационных технологий для проекта "Перезвони сам".

Специально разработанный телеграм-бот проверяет текстовые и голосовые сообщения на наличие признаков мошенничества. Он может распознавать несколько типов информации, анализировать текстовые сообщения и аудиофайлы, проверяя их на наличие признаков эмоционального давления, манипуляций и просьб.

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