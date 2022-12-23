Новости последнего часа: первый серийный ракетоносец Ту-160М сдадут в 2022 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первый построенный с нуля серийный ракетоносец Ту-160М сдадут в текущем году. Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

20 детей-сирот из ДНР эвакуируют на Кубань до Нового года из-за обстрелов, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Синоптики заявили, что холодный фронт принесет резкое похолодание в Московский регион 25 декабря.

