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Безопасность

Столичные пожарные напомнили москвичам о мерах безопасности в новогодние праздники

Столичные пожарные напомнили москвичам о мерах безопасности в новогодние праздники

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Столичные пожарные напомнили москвичам о мерах безопасности в новогодние праздники. Как прокомментировали сотрудники МЧС, в период новогодних застолий и гуляний чаще происходят ЧП по неосторожности в местах отдыха или квартире. Спасатели сымитировали некоторые бытовые ситуации, в которых надо быть осторожнее. Например, они рассказали, чем бывают опасны бенгальские огни.

Ранее МЧС назвали основные причины пожаров в новогодние праздники. Это перегруз электросети, короткие замыкания, неосторожное обращение с огнем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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