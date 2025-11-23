Мошенники стали обманывать москвичей под предлогом собственного разоблачения

Телефонные мошенники начали разыгрывать для москвичей целые спектакли с собственным разоблачением. Об этом предупреждают в прокуратуре.

Сначала аферисты звонят человеку и представляются чиновниками или сотрудниками правоохранительных органов. После того, как им называют нужный код, они якобы случайно говорят в трубку что-то вроде "она повелась, сейчас все данные скачаем". Потом они присылают оповещение якобы от "Госуслуг" и под предлогом помощи выманивают еще больше информации для похищения средств.

