23 октября, 18:45Безопасность
Московский ОМОН отметил 36-летие со дня образования
День образования отряда отметил столичный ОМОН "Авангард". Это одно из первых подразделений спецназа в России. В этом году ему исполнилось 36 лет.
За эти годы больше двух тысяч сотрудников отряда удостоены государственных наград, трое – звания Героя России. Бойцы были на страже безопасности во время Путча 1991 года, терактов на Каширском шоссе и аэродроме "Тушино", захвата террористами заложников в "Норд-Осте", беспорядков на Манежной площади и контртеррористических операций на Северном Кавказе.
Теперь сотрудники отряда, в том числе, несут боевую службу в зоне СВО. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.