Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 18:45

Безопасность

Московский ОМОН отметил 36-летие со дня образования

Московский ОМОН отметил 36-летие со дня образования

Новости часа: реставрацию уникальной церкви в Коломенском планируют завершить в 2024 году

Число вторичных аварий на МКАД снизилось на 20% с начала года

ВС РФ уничтожили многоцелевой тягач с пехотой ВСУ

Нейтральное пространство над Черным морем теперь патрулируют истребители-перехватчики

Электробусы вышли еще на 2 маршрута на северо-западе Москвы

Еще один гиперзвуковой "Авангард" заступил на дежурство в Оренбургской области

Кабмин РФ планирует ужесточить требования к детским удерживающим устройствам

Российские Су-27 сопроводили истребители ВВС Великобритании над Черным морем

ВС РФ отбили 6 атак ВСУ на краснолиманском направлении

День образования отряда отметил столичный ОМОН "Авангард". Это одно из первых подразделений спецназа в России. В этом году ему исполнилось 36 лет.

За эти годы больше двух тысяч сотрудников отряда удостоены государственных наград, трое – звания Героя России. Бойцы были на страже безопасности во время Путча 1991 года, терактов на Каширском шоссе и аэродроме "Тушино", захвата террористами заложников в "Норд-Осте", беспорядков на Манежной площади и контртеррористических операций на Северном Кавказе.

Теперь сотрудники отряда, в том числе, несут боевую службу в зоне СВО. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика