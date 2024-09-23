Москвичей предупредили о новом виде мошенничества. Злоумышленники все чаще стали создавать сайты несуществующих благотворительных фондов. Гражданам предлагают сделать пожертвование якобы для пострадавших от стихийных бедствий или болезней.

Проблемой уже заинтересовались в Госдуме. Там признали, что бороться с такими сайтами очень сложно, поэтому пользователям нужно самим тщательно проверять любую информацию, которая публикуется в Сети.

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