Специалисты начали проверять избирательные участки для проведения референдума в ЛНР

В Луганской Народной Республике специалисты Международного противоминного центра проверяют избирательные участки для проведения референдума. Обследуют не только помещения, но и прилегающую территорию. Вместе с людьми работают собаки.

Проверяют участки с помощью новейшего оборудования, в том числе мобильного инженерного комплекса разминирования и микровидеокамер. Они позволяют осматривать труднодоступные участки помещений, системы вентиляции, кондиционирования. Саперам предстоит обследовать 10 районов ЛНР, где откроются более 150 участков для голосования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.