Новости регионов: стартовали масштабные учения боевых кораблей ВМФ

Более 150 боевых кораблей ВМФ принимают участие в учениях под названием "Июльский шторм". Как сообщают в Минобороны, маневры развернутся в акваториях двух океанов и двух морей. Навыки оттачивают моряки Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии. Предстоит проверить, как войска готовы к решению нестандартных оперативных задач, а также оценить возможности комплексного применения высокоточного оружия большой дальности и беспилотных систем. Задействованы также авиация и расчеты береговых ракетных комплексов.



Тем временем Дальневосточная прокуратура выясняет причины аварии на железнодорожных путях в Хабаровском крае. Локомотив с 10 гружеными углем вагонами сошел с рельсов и опрокинулся. Все произошло на подъездных путях к Амурской ТЭЦ-1. Никто не пострадал, но локомотив оказался поврежден. Размер ущерба уточняется.

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