Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 11:30

Безопасность

Новости регионов: стартовали масштабные учения боевых кораблей ВМФ

Новости регионов: стартовали масштабные учения боевых кораблей ВМФ

В России предложили оборудовать частные дома громоотводами

Число ставших жертвами киберпреступников детей выросло на четверть в России

В Мособлдуме предложили оборудовать все частные дома громоотводами

Мошенники начали притворяться сотрудниками маркетплейсов

Спасатели провели учения в московской высотке

Мошенники начали массово обманывать абитуриентов и их родителей

Мошенники из Украины начали запугивать россиян оформлением кредитов

В Москве усилили патрулирование водоемов из-за жары

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с маткапиталом

Более 150 боевых кораблей ВМФ принимают участие в учениях под названием "Июльский шторм". Как сообщают в Минобороны, маневры развернутся в акваториях двух океанов и двух морей. Навыки оттачивают моряки Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии. Предстоит проверить, как войска готовы к решению нестандартных оперативных задач, а также оценить возможности комплексного применения высокоточного оружия большой дальности и беспилотных систем. Задействованы также авиация и расчеты береговых ракетных комплексов.

Тем временем Дальневосточная прокуратура выясняет причины аварии на железнодорожных путях в Хабаровском крае. Локомотив с 10 гружеными углем вагонами сошел с рельсов и опрокинулся. Все произошло на подъездных путях к Амурской ТЭЦ-1. Никто не пострадал, но локомотив оказался поврежден. Размер ущерба уточняется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьпроисшествиятранспортрегионывидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика