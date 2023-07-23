Отряд российских и китайских боевых кораблей выполнил стрельбу в ходе учений

Объединенный отряд российских и китайских боевых кораблей в Японском море в ходе учений "Север. Взаимодействие – 2023" выполнил артиллерийскую стрельбу по морской цели, имитирующей корабль условного противника.

Огонь вели с дистанции более 5 километров из 100 и 130 миллиметровых артиллерийских установок. Также в течении дня моряки ВМФ России и ВМС Китая отработали задачи по поиску, сопровождению и вытеснению неизвестной подводной лодки.



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