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Новости

23 мая, 22:00

Безопасность

Новости часа: истребитель Су-27 сопроводил самолеты США над Балтийским морем

Новости часа: истребитель Су-27 сопроводил самолеты США над Балтийским морем

ВС РФ уничтожили до 375 украинских военных на донецком направлении за сутки

Новости часа: в Белгородской области разгромили украинские нацформирования

Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинских диверсантов в Белгородской области

В Артемовске началось предварительное разминирование

ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ на аэродроме "Днепр"

ВС РФ атаковали объекты ВСУ на аэродроме "Днепр"

Новости часа: США не приняли окончательного решения по передаче Украине F-16

Новости часа: Собянин рассказал о работе корабля-лаборатории "Экопатруль" на Москве-реке

Шойгу проинспектировал пункт управления группировки "Восток" на запорожском направлении

Массовый переход на новую систему высшего образования планируется в 2025 году, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Су-27 вылетал на перехват двух стратегических бомбардировщиков ВВС США над Балтикой, сообщает МО РФ.

Электричество в белгородских селах, пострадавших от ДРГ, планируют восстановить завтра, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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безопасностьпроисшествиярегионыобразованиеобществовидеоЕкатерина Кузнеченкова
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