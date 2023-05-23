Новости часа: истребитель Су-27 сопроводил самолеты США над Балтийским морем

Массовый переход на новую систему высшего образования планируется в 2025 году, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Су-27 вылетал на перехват двух стратегических бомбардировщиков ВВС США над Балтикой, сообщает МО РФ.

Электричество в белгородских селах, пострадавших от ДРГ, планируют восстановить завтра, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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