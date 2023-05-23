23 мая, 22:00Безопасность
Новости часа: истребитель Су-27 сопроводил самолеты США над Балтийским морем
Массовый переход на новую систему высшего образования планируется в 2025 году, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Су-27 вылетал на перехват двух стратегических бомбардировщиков ВВС США над Балтикой, сообщает МО РФ.
Электричество в белгородских селах, пострадавших от ДРГ, планируют восстановить завтра, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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