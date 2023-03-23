Сотрудники МЧС РФ провели рейд по Москве-реке перед открытием навигации

Сотрудники МЧС России провели рейд по Москве-реке перед открытием летней навигации. В данный момент суда активно готовят, проверяют их техническое состояние после зимнего хранения, а также сроки действия удостоверений судоводителей.

Летняя пассажирская навигация стартует 24 апреля. К открытию готовят 44 городских причала. Как рассказали в пресс-службе ФГУП "Канал имени Москвы", по итогам сезона навигации 2022 года, пассажиропоток вырос более чем на 11%.

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