Смертельный случай в столичном ТЦ привлек внимание к опасности массажных кресел

Смертельный случай в одном из московских торговых центров, связанный с использованием массажного кресла, заставил специалистов пересмотреть безопасность популярных услуг.

По словам врачей, такие устройства не учитывают состояние здоровья человека, а их интенсивное воздействие может создавать опасную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Специалисты подчеркивают, что массажные кресла – это, скорее, маркетинговый ход, и они не могут заменить профессионального массажиста, который учитывает индивидуальные особенности, асимметрии тела и использует разные методики.

Также под вопросом безопасность популярного фиш-педикюра. По словам подолога, от рыбок и воды можно заразиться инфекциями, включая грибок и вирус папилломы.

