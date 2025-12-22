Форма поиска по сайту

22 декабря, 07:15

Безопасность

Смертельный случай в столичном ТЦ привлек внимание к опасности массажных кресел

Смертельный случай в столичном ТЦ привлек внимание к опасности массажных кресел

Банки начали блокировать крупные денежные переводы москвичей

Мошенники запустили новую схему обмана у столичных банкоматов

"Новости дня": реставрация завершается в доходном купца Якова Бабушкина

Мошенники стали обманывать россиян с помощью ИИ для создания фейковых акаунтов

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 20 декабря

Мошенники обосновались на сайтах знакомств

В преддверии Нового года мошенники придумали новую схему обмана с продажей красной икры

В Москве мошенники начали использовать новую схему обмана у банкоматов

Мошенники стали обманывать россиян с помощью игры в "Тайного Санту"

Смертельный случай в одном из московских торговых центров, связанный с использованием массажного кресла, заставил специалистов пересмотреть безопасность популярных услуг.

По словам врачей, такие устройства не учитывают состояние здоровья человека, а их интенсивное воздействие может создавать опасную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Специалисты подчеркивают, что массажные кресла – это, скорее, маркетинговый ход, и они не могут заменить профессионального массажиста, который учитывает индивидуальные особенности, асимметрии тела и использует разные методики.

Также под вопросом безопасность популярного фиш-педикюра. По словам подолога, от рыбок и воды можно заразиться инфекциями, включая грибок и вирус папилломы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

