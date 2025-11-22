22 ноября, 18:15Безопасность
Число ДТП с участием детей снизилось на 18% в Москве
Безопасность на столичных дорогах продолжает повышаться – количество ДТП с участием детей и подростков сократилось на 18% по сравнению с прошлым годом. Современные комплексы фотовидеофиксации помогают снижать аварийность до 30%.
