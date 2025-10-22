22 октября, 17:30Безопасность
Мошенники начали использовать схему обмана москвичей на тему отопительного сезона
Мошенники начали использовать схему обмана москвичей на тему отопительного сезона. Они обзванивают жителей города и представляются сотрудниками тепловой организации.
Аферисты просят жильца перезаключить договор на поставку тепловой энергии. Сделать это предлагают прямо телефону. Для этого мошенники требуют продиктовать свои паспортные и другие данные.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.