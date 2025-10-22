Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 17:30

Безопасность

Мошенники начали использовать схему обмана москвичей на тему отопительного сезона

Мошенники начали использовать схему обмана москвичей на тему отопительного сезона

Мошенники стали заманивать россиян большими скидками на полис КАСКО

Мошенники стали обманывать россиян под видом тепловой организации

"Деньги 24": суды в РФ стали возвращать квартиры продавцам, обманутым мошенниками

"Московский патруль": в столице прошли соревнования спасателей "Движение вверх"

"Деньги 24": эксперт рассказал о борьбе с мошенниками в Москве

"Деньги 24": ущерб от киберпреступлений в Москве составил 34 млрд рублей за полгода

МВД предупредило о новой мошеннической схеме с переводами

Мошенники стали обманывать россиян под видом службы доставки цветов

Мошенники стали обманывать россиян под видом управляющей компании

Мошенники начали использовать схему обмана москвичей на тему отопительного сезона. Они обзванивают жителей города и представляются сотрудниками тепловой организации.

Аферисты просят жильца перезаключить договор на поставку тепловой энергии. Сделать это предлагают прямо телефону. Для этого мошенники требуют продиктовать свои паспортные и другие данные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика