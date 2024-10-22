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22 октября, 07:15

Безопасность

Мошенники стали рассылать поддельные квитанции на оплату услуг ЖКХ

Мошенники стали рассылать поддельные квитанции на оплату услуг ЖКХ

"Безопасный город": мошенники стали рассылать поддельные квитанции на оплату услуг ЖКХ

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Москвичей предупредили о новом виде мошенничества. Теперь злоумышленники рассылают поддельные квитанции ЖКХ. Их раскладывают по почтовым ящикам или присылают по электронной почте. Как правило, на фальшивом бланке есть QR-код со ссылкой на счет мошенников.

Распознать обман легко: достаточно сравнить реквизиты счета на старой квитанции с новыми. Важно внимательно проверять все квитанции и обращать внимание на реквизиты счета. Если они не совпадают с данными управляющей компании, это может быть признаком мошенничества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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