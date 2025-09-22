Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 14:30

Безопасность

Новости регионов: подлодка "Архангельск" успешно поразила морскую цель ракетой "Оникс"

Новости регионов: подлодка "Архангельск" успешно поразила морскую цель ракетой "Оникс"

В Ленинградской области уничтожили более полусотни бомб и мин времен ВОВ

Мошенники на улицах Москвы начали выпрашивать деньги у девушек

Мошенники стали активно размещать заманчивые вакансии для обмана россиян

Интернет-мошенники придумали новую схему по обману детей

"Московский патруль": в столице прошли учения спецотрядов быстрого реагирования

Новый ГОСТ по доступу к защищенным данным заработает в России с октября

"Московский патруль": инспекторы провели рейд в отношении таксистов

"Специальный репортаж": зоомошенничество

Новости регионов: в Нижегородской области завершились учения "Запад-2025"

Атомная подводная лодка "Архангельск" выпустила крылатую ракету "Оникс" по условной морской цели в Баренцевом море. Цель находилась на расстоянии около 200 километров. Ракета была выпущена из-под воды и попала в цель.

Ассоциация туроператоров России рекомендовала компаниям не применять штрафные санкции к туристам, которые отменяют поездки в Крым. Такое решение связано с новостями о недавней атаке на полуостров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьтуризмрегионывидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика