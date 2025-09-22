Новости регионов: подлодка "Архангельск" успешно поразила морскую цель ракетой "Оникс"

Атомная подводная лодка "Архангельск" выпустила крылатую ракету "Оникс" по условной морской цели в Баренцевом море. Цель находилась на расстоянии около 200 километров. Ракета была выпущена из-под воды и попала в цель.

Ассоциация туроператоров России рекомендовала компаниям не применять штрафные санкции к туристам, которые отменяют поездки в Крым. Такое решение связано с новостями о недавней атаке на полуостров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.