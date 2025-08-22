Новости регионов: фрегат "Маршал Шапошников" выполнил учебную стрельбу в Японском море

Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" провел учения. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Экипаж судна успешно выполнил стрельбу высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" и "Уран" по морской цели в акватории Японского моря.



Ракета-носитель "Ангара" вывела на земную орбиту военные спутники. Пуск был осуществлен боевым расчетом ВКС России с космодрома Плесецк, который расположен в Архангельской области. Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

