Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 августа, 11:30

Безопасность

Новости регионов: фрегат "Маршал Шапошников" выполнил учебную стрельбу в Японском море

Новости регионов: фрегат "Маршал Шапошников" выполнил учебную стрельбу в Японском море

В России аферисты стали активно использовать счета ЖКХ для обмана людей

Новый способ защитить аккаунт на "Госуслугах" появился в мессенджере MAX

В РФ интернет-мошенники придумали новую схему по обману детей

Российские операторы связи начнут уведомлять госорганы о признаках киберпреступлений

В ГД предложили ввести короткий номер для сообщений о мошенниках

"Московский патруль": столичные инспекторы провели рейд "Пешеход"

Мошенники стали обманывать россиян под предлогом ускорения записи к врачам

Мошенники придумали новую схему обмана россиян по телефону

"Московский патруль": полицейские рассказали о безопасности в столичном метро

Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" провел учения. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Экипаж судна успешно выполнил стрельбу высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" и "Уран" по морской цели в акватории Японского моря.

Ракета-носитель "Ангара" вывела на земную орбиту военные спутники. Пуск был осуществлен боевым расчетом ВКС России с космодрома Плесецк, который расположен в Архангельской области. Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьнаукарегионывидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика