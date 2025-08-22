В России аферисты стали активно использовать счета ЖКХ для обмана людей

Мошенники стали активно использовать счета ЖКХ для обмана людей в РФ. Теперь они отправляют сообщения в мессенджерах и соцсетях под видом управляющих компаний, ТСЖ или аварийных служб.

В текстах содержатся угрозы об отключениях воды и света или штрафах. Далее пользователям предлагают решить проблему через телеграм-бот. Потом аферисты звонят и пытаются уговорить перевести деньги на якобы безопасные счета.

