22 августа, 06:30

Безопасность

В России аферисты стали активно использовать счета ЖКХ для обмана людей

Мошенники стали активно использовать счета ЖКХ для обмана людей в РФ. Теперь они отправляют сообщения в мессенджерах и соцсетях под видом управляющих компаний, ТСЖ или аварийных служб.

В текстах содержатся угрозы об отключениях воды и света или штрафах. Далее пользователям предлагают решить проблему через телеграм-бот. Потом аферисты звонят и пытаются уговорить перевести деньги на якобы безопасные счета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасностьвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

