Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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22 августа, 07:30

Безопасность

Мошенническая активность выросла перед началом учебного года

Мошенническая активность выросла перед началом учебного года

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Количество атак, связанных с кражей профилей в мессенджерах, увеличилось перед 1 сентября. Как отметили эксперты, сообщение от знакомого с просьбой проголосовать за ребенка в конкурсе может лишить не только аккаунта, но и денег.

"Телефонная мафия" представляется сотрудниками правоохранительных органов, Банка России, ФСБ, МВД и просят сообщить некий код из СМС. Также звонят от имени операторов сотовой связи для якобы продления договора или из Социального фонда под предлогом перерасчета пенсии.

Представляются аферисты и сотрудниками ЕМИАС. Они предлагают помочь с установкой или обновлением, просят скачать и открыть высланный файл, назвать секретный код. Но в департаменте здравоохранения Москвы предупреждают – эти цифры могут заинтересовать только преступника.

МВД России в ролике проекта "В безопасности" собрали список фраз и слов, которые помогут выявить мошенников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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