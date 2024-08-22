22 августа, 07:30Безопасность
Мошенническая активность выросла перед началом учебного года
Количество атак, связанных с кражей профилей в мессенджерах, увеличилось перед 1 сентября. Как отметили эксперты, сообщение от знакомого с просьбой проголосовать за ребенка в конкурсе может лишить не только аккаунта, но и денег.
"Телефонная мафия" представляется сотрудниками правоохранительных органов, Банка России, ФСБ, МВД и просят сообщить некий код из СМС. Также звонят от имени операторов сотовой связи для якобы продления договора или из Социального фонда под предлогом перерасчета пенсии.
Представляются аферисты и сотрудниками ЕМИАС. Они предлагают помочь с установкой или обновлением, просят скачать и открыть высланный файл, назвать секретный код. Но в департаменте здравоохранения Москвы предупреждают – эти цифры могут заинтересовать только преступника.
МВД России в ролике проекта "В безопасности" собрали список фраз и слов, которые помогут выявить мошенников.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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