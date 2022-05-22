В РВСН рассказали о характеристиках баллистической ракеты "Сармат"

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" будет стоять на вооружении 50 лет. Об этом заявил заместитель командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Пороскун. По его словам, такие сроки обусловлены надёжностью.

"Сармат" может летать через Северный и Южный полюса, а также по другим траекториям. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.