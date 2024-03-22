Столичные спасатели усилили патрулирование рек, озер и прудов из-за потепления

Столичные сотрудники МЧС усилили патрулирование рек, озер и прудов из-за потепления. Специалисты регулярно измеряют толщину льда, контролируют места зимнего купания и рыбалки. Многие рыбаки ради хорошего клева отходят дальше от берега, и при этом с собой спасательные средства не берут.

В Москве в рейды выходят десятки катеров. Быстроходные суда на воздушной подушке могут развивать скорость до 80 километров в час. Патрулирование проходит ежедневно в постоянном режиме.

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