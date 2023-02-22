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Безопасность

Российский фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в ЮАР для участия в торжественных мероприятиях

Российский фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в ЮАР для участия в торжественных мероприятиях

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Российский фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в порт Ричардс-Бей в ЮАР. Там североморцы примут участие в торжественных мероприятиях ко Дню вооруженных сил республики. Затем они проведут совместные учения с Южно-Африканской армией и ВМС Китая.

Перед этой стоянкой российский корабль заходил в порт Кейптаун на Атлантическом побережье. Там экипаж пополнил запасы пресной воды и продовольствия, а затем посетил порт Дурбан на побережье Индийского океана.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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