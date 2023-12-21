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21 декабря, 16:45

Безопасность

Спасатели усилили контроль безопасности на водоемах Москвы из-за оттепели

Спасатели усилили контроль безопасности на водоемах Москвы из-за оттепели

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Спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах Москвы из-за оттепели. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, толщина льда на Москве-реке в данный момент составляет от 7 до 15 сантиметров.

Из-за резких перепадов температуры лед изменил структуру и выходить на него стало опасно. Горожан призывают внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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