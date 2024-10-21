Мошенники придумали новую схему заражения смартфонов вирусами. Вредоносные программы маскируют под фотографии. Об этом сообщили в МВД России. Злоумышленники отправляют личные сообщения с APK-файлом под названием "Фото".

APK – это формат установочных файлов приложений для смартфонов, которые работают на операционной системе Android. Фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения, объяснили в МВД.

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