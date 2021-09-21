Сотрудники МЧС подвели итоги работы на водных объектах летом 2021 года

21 сентября в информационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция, посвященная итогам работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Москвы летом 2021 года.



Перед журналистами выступили:



врио заместителя руководителя территориального органа МЧС России по Москве Надежда Ершова;

заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Андрей Иванов;

заместитель начальника ГКУ "МГПСС" Сергей Пономарев;

начальник поисково-спасательной станции "Серебряный Бор" ГКУ "МГПСС" Ярослав Черногоров.