В российских школах и вузах могут появиться тренировки по безопасности и самозащите. Расширить программу ОБЖ практическими занятиями предложили в Общественном совете при министерстве просвещения.

Причиной стала история в Перми, где молодой человек расстрелял студентов госуниверситета. Подробнее о том, почему это случилось и можно ли было избежать трагедии, – в эфире телеканала Москва 24.