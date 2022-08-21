ВС РФ уничтожили более 100 украинских боевиков в Николаевской и Херсонской областях

Российские военные уничтожили более 100 украинских боевиков и 7 единиц бронетехники в Николаевской и Херсонской областях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, сбиты 9 беспилотников противника и перехвачен снаряд, выпущенный из системы залпового огня "Ольха". В Одесской области уничтожен склад американских ракет, а в Херсонской подбиты две гаубицы американского производства.