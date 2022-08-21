Форум "Армия – 2022" за 6 дней посетили почти 1,5 миллиона человек. Об этом сообщили в Минобороны. Это на 23% больше, чем в прошлом году.

В 2022 году прошло огромное количество мероприятий: конференции, круглые столы, брифинги и заседания. Сейчас площадки открыты для всех. Сегодня финальный день выставки в парке "Патриот". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.