Контракты почти на 500 млрд рублей подписали на форуме "Армия – 2022"

Контракты почти на 500 миллиардов рублей подписали на форуме "Армия – 2022". Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Речь идет, в том числе о зенитных комплексах С-500, ракетах "Сармат". Форум уже посетили около 200 тысяч человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.