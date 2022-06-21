В аэропорту Домодедово прошла тренировка спасателей. Команда отработала пожарный вызов. В реальности в таких ситуациях дорога каждая секунда, а потому все действия спасателей должны быть быстрыми и точными.

Служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта отвечает за организацию и проведение тушения пожара в воздушной гавани, а так же поисковых и аварийно-спасательных работ в случае чрезвычайной ситуации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.