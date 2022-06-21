Сотрудники МВД перекрыли крупный канал распространения наркотиков

Полицейские перекрыли крупный канал распространения наркотиков. Об этом рассказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

По словам главы МВД, правоохранители из РФ, Казахстана, Узбекистана и Киргизии провели совместную операцию. Всего обнаружили и закрыли восемь подпольных лабораторий. Задержаны 20 участников преступного бизнеса.

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