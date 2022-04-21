Межконтинентальную ракету "Сармат" запустили с космодрома Плесецк

С космодрома "Плесецк" в Архангельской области произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат". Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. Как отметили военные, все задачи выполнены в полном объеме.

Новая ракета способна поражать цели на больших расстояниях, используя различные траектории полета, способна преодолевать как существующие, так и перспективные системы противоракетной обороны. В ближайшие годы ракетный комплекс "Сармат" заменит "Воеводу".

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