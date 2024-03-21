Спасатели перешли на усиленный режим патрулирования водоемов в Москве

В Москве начался сезон усиленного патрулирования рек и водоемов. Спасатели используют специальные суда на электроподушках, которые могут развивать скорость до 80 километров в час.

Регулярно проверяют и толщину льда. Так, например, на Москве-реке в районе Серебряного Бора и Карамышевской набережной она составляет до 15 сантиметров, в заливах и поймах – от 18 до 38 сантиметров, а в ТиНАО – до 35 сантиметров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.