Москвичам предложили протестировать новый сервис для защиты от кибермошенников

Москвичи теперь могут протестировать новый сервис, предназначенный для защиты от кибермошенников. С помощью этого инструмента можно проверять подозрительные текстовые и аудиосообщения на наличие дипфейков и других признаков обмана. Услуга бесплатная, сообщает департамент информационных технологий.

Это телеграм-бот, который стал частью городского проекта "Перезвони сам". Программа использует искусственный интеллект для анализа скриншотов переписок, текстовых и аудио-посланий. Сервис доступен в тестовом режиме, который продлится до 27 февраля.

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