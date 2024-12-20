Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 декабря, 18:15

Безопасность

Новости Москвы: инспекторы выявили свыше 230 пьяных водителей с начала недели

Новости Москвы: инспекторы выявили свыше 230 пьяных водителей с начала недели

"Москва. Инструкция по применению": как в столице борются с мошенниками

Мошенники крадут средства со счетов россиян с помощью псевдотрекера посылок "Мамонт"

Мошенники начали звонить потенциальным жертвам по видеосвязи под видом сотрудников ФСБ

В ФСБ рассказали об очередной волне мошенничества

Жителей столицы предупредили об очередной волне мошенничества

Мошенники придумали новую схему в социальных сетях

Москвичей приглашают принять участие в вебинаре "Перезвони сам"

"Московский патруль": горожанам рассказали о безопасности во время горнолыжного сезона

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 декабря

Больше 230 водителей с признаками опьянения поймали в Москве с начала недели. При этом половина из них отказалась проходить тесты, а 14 человек уже не в первый раз садились за руль в нетрезвом виде. Теперь им грозит уголовная ответственность.

Москва впервые в России заключила спецконтракты на поставку более 45 тысяч лифтов. Как сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, они нужны для выполнения региональной программы капремонта в жилых домах. Вся продукция, которую поставят Карачаровский и Щербинский заводы, должна сочетать в себе современный дизайн и высокие технические характеристики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьэкономикагородвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика