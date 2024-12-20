Новости Москвы: инспекторы выявили свыше 230 пьяных водителей с начала недели

Больше 230 водителей с признаками опьянения поймали в Москве с начала недели. При этом половина из них отказалась проходить тесты, а 14 человек уже не в первый раз садились за руль в нетрезвом виде. Теперь им грозит уголовная ответственность.

Москва впервые в России заключила спецконтракты на поставку более 45 тысяч лифтов. Как сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, они нужны для выполнения региональной программы капремонта в жилых домах. Вся продукция, которую поставят Карачаровский и Щербинский заводы, должна сочетать в себе современный дизайн и высокие технические характеристики.

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