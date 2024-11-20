Для москвичей опубликовали памятку с номерами городских сервисов

Департамент информационных технологий опубликовал памятку с номерами телефонов, с которых москвичам звонят городские службы. Сделано это, чтобы абоненты могли отличить мошеннический прозвон от действительно важных контактов. По телефону вам могут напомнить о записи в городскую поликлинику, о визите в стационар по направлению.

Также по звонку сообщают о подходящих вакансиях, готовности документов, просят оценить качество выполненных работ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.