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20 ноября, 11:30

Безопасность

Для москвичей опубликовали памятку с номерами городских сервисов

Для москвичей опубликовали памятку с номерами городских сервисов

Москвичей предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

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Департамент информационных технологий опубликовал памятку с номерами телефонов, с которых москвичам звонят городские службы. Сделано это, чтобы абоненты могли отличить мошеннический прозвон от действительно важных контактов. По телефону вам могут напомнить о записи в городскую поликлинику, о визите в стационар по направлению.

Также по звонку сообщают о подходящих вакансиях, готовности документов, просят оценить качество выполненных работ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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