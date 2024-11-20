Москвичей предупредили о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят своей жертве, представляются сотрудниками банка и сообщают, что счета собеседника под угрозой. Для того чтобы не потерять деньги, человеку предлагают обналичить их и перевезти в другой банк на временное хранение. Если человек соглашается, то деньги исчезают вместе с курьером-инкассатором.

В Центробанке РФ призвали не реагировать на подобные звонки и ни под каким предлогом не передавать деньги незнакомцам.

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