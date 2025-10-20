МВД предупредило о новой мошеннической схеме с переводами

МВД РФ предупредило о новых мошеннических схемах, в рамках которых злоумышленники используют денежные переводы для шантажа и вовлечения в преступную деятельность.

В ведомстве также добавили, что если человек, получивший неожиданный перевод, потратит эти деньги, его могут обязать вернуть их через суд. При этом, если снять их с банковской карты, могут возбудить уголовное дело о краже денежных средств.

О странных переводах необходимо сообщить в банк, а также ни в коем случае не переводить деньги обратно самостоятельно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

