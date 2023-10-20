Еще один гиперзвуковой "Авангард" заступил на дежурство в Оренбургской области

В Оренбургской области на дежурство заступил еще один гиперзвуковой "Авангард". Об этом сообщили в Минобороны.

Военные проводят перевооружение Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс шахтного базирования. Межконтинентальную баллистическую ракету помещают в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. На сложнейшие технологические операции уходит несколько часов.

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