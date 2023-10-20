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20 октября, 07:45

Безопасность

Российские Су-27 сопроводили истребители ВВС Великобритании над Черным морем

Российские Су-27 сопроводили истребители ВВС Великобритании над Черным морем

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Российские сверхзвуковые истребители Су-27 не допустили нарушения границы самолетами НАТО над Черным морем. Три объекта обнаружили над нейтральными водами средства контроля воздушного пространства.

Как установили российские экипажи, это были самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании. При приближении Су-27 иностранные самолеты повернули в сторону от границы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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