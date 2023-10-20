20 октября, 07:45Безопасность
Российские Су-27 сопроводили истребители ВВС Великобритании над Черным морем
Российские сверхзвуковые истребители Су-27 не допустили нарушения границы самолетами НАТО над Черным морем. Три объекта обнаружили над нейтральными водами средства контроля воздушного пространства.
Как установили российские экипажи, это были самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании. При приближении Су-27 иностранные самолеты повернули в сторону от границы.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.