Российские Су-27 сопроводили истребители ВВС Великобритании над Черным морем

Российские сверхзвуковые истребители Су-27 не допустили нарушения границы самолетами НАТО над Черным морем. Три объекта обнаружили над нейтральными водами средства контроля воздушного пространства.

Как установили российские экипажи, это были самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании. При приближении Су-27 иностранные самолеты повернули в сторону от границы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.