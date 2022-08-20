Российские военные уничтожили 6 беспилотников ВСУ за сутки

За сутки российские военные уничтожили 6 беспилотников ВСУ. Кроме того, средствами противовоздушной обороны были перехвачены 13 снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха", которые украинские боевики выпустили в сторону Каховской ГЭС в Херсонской области и города Мелитополь в Запорожье.

В районе Шевченко была подбита самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", а под Краматорском российские подразделения уничтожили вражескую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, которую привезли на Украину из США. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.